SARONNO / TRADATE – La Compagnia carabinieri di Cantù sta continuato nei controlli straordinari nelle zone boschive al fine di contrastare il fenomeno dello spaccio al dettaglio di sostanze stupefacenti, con il supporto di personale degli “Squadroni carabinieri Cacciatori Puglia e Calabria”. Nel corso di questi controlli, estesi a tutto il territorio di competenza, i militari delle varie stazioni carabinieri hanno controllato circa 1400 persone e 1000 veicoli.

In particolare i militari della stazione carabinieri di Lurate Caccivio e personale degli Squadroni Cacciatori hanno controllato un’area boschiva adiacente a Via Casarico, compresa nel territorio del Comune di Montano Lucino, sorprendendo nei pressi di un bivacco ed arrestando per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, due cittadini stranieri di 23 e 25 anni, irregolari e senza fissa dimora. Nel corso della perquisizione personale e del bivacco i militari hanno sequestrato due involucri contenente della cocaina, un involucro contenente dell’hashish, 3 telefoni cellulari; 2 bilancini di precisione, materiale per il confezionamento dello stupefacente e 360 euro in contanti.

Nella mattina di ieri, i controlli nei “Boschi della Droga” sono proseguiti nel “Parco Pineta” compreso nella giurisdizione della stazione carabinieri di Appiano Gentile, con l’impiego di una squadra dei “Carabinieri Cacciatori Puglia”, quattro militari della locale stazione carabinieri, al commando del luogotenente Tonino Pirisi e due cani antidroga del Nucleo carabinieri cinofili di Casatenovo. L’attività ha portato al controllo di circa 10 ettari di bosco ed allo smantellamento e geolocalizzazione di sette bivacchi.

12052023