SARONNO – “Non vi è dubbio che Saronno Servizi abbia eseguito il compitino in modo efficiente, in quanto è mancato un input politico da parte del sindaco Augusto Airoldi di fare diversamente, cioè di resistere per ottenere un piano di investimenti sulla rete idrica e sui pozzi di Saronno”.

E’ arrivata ieri la nota della Lega di Saronno in risposta all’intervento di Saronno Servizi che con il presidente Pietro Insinnamo ha replicato ad un intervento sull’aumento delle tariffe dell’acqua.

“Quanto riporta la nota di Saronno Servizi conferma quanto abbiamo già scritto ai cittadini: la Lega di Saronno e l’amministrazione Fagioli hanno salvaguardato gli interessi dei saronnesi. Altri no”.

