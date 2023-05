x x

SARONNO – Il duo Giulia Restani e Giulia Borsellino della società Ginnastica Corrias di Saronno ha partecipato alle finali nazionali di ginnastica ritmica categoria Coppie Esordienti Base a Lignano Sabbiadoro scendendo in pedana martedì 10 maggio e salendo sul podio, ottenendo il bronzo.

Per la storica società saronnesi, dunque, un altro risultato di prestigio che va ad arricchire ulteriormente un palmares di tutto rispetto.

Correva l’anno 1968, a Saronno da qualche anno era purtroppo calato il sipario sulla parola “ginnastica”. Un vuoto lasciato da due gloriose società cittadine: l’Unione Forza e la Viribus Unitis. Questa grave mancanza nello sport saronnese non poteva e non doveva durare a lungo; infatti, un gruppo di amici nostalgici ed appassionati di ginnastica gettarono le basi per fondare un’altra società. Nasceva così il “Cef Mario Corrias”.

(foto: la coppia di atlete saronnesi della Ginnastica Corrias, Giulia Restano e Giulia Borsellino)

