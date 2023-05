x x

SARONNO – Ladro minorenne in azione a Saronno sud, arriva la polizia locale.

S’era già vista passare nel pomeriggio dell’altro giorno, oggi pomeriggio di nuovo, transitando lentamente nelle vie attorno alla zona pedonale del centro storico: con tutte quelle telecamere sul tetto, non passa certo inosservata l’automobile di Google Maps Street view, che come succede periodicamente sta “ri-mappando” il territorio cittadino, perchè sia sempre aggiornato.

Corruzione all’obitorio di Saronno: patteggiano i 2 medici di famiglia. A processo gli altri 16 imputati.

Non c’è pace per la palestra del liceo classico Legnani di via Antici: nella notte tra martedì e mercoledì una nuova intrusione notturna nella struttura scolastica a pochi passi dal Municipio che ospita anche la scuola elementare Ignoto Militi.

Botto notturno a Saronno: auto abbatte cartelli stradali in viale Rimembranze.

