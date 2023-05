x x

UBOLDO – Continua la rassegna dell’associazione culturale Officine Musicali, “Incontrarti”, che accompagna per tutta la settimana con eventi relativi a musica, letteratura e cinema.

L’ultimo evento di questa settimana è previsto per domenica 14 maggio alle 15:30, alla casa dei Talenti di via Origgio, con un appuntamento con l’imperdibile spettacolo “La vedova allegra”. Si tratta di una riduzione dell’operetta per solisti, narratore e pianoforte.



Con le musiche di Franz Lehar e il libretto di Victor Léon e Leo Stein, a salire sul palco saranno Eva Corbetta, Giorgio Valerio, Valentina Penninoz Gabriele Bolletta, Ayumi Uemura; al pianoforte sarà Yuka Gohda.



L’ingresso all’evento è gratuito sino ad esaurimento posti.

