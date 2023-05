x x

BOVISIO MASCIAGO – Niente da fare per il Rovellasca 1910 contro il Bovisio Masciago, terza forza del torneo di Prima categoria, oggi ai playoff. In Brianza i lariani (quarti in regular season) avrebbero dovuto obbligatoriamente vincere ma lo 0-0 finale premia i brianzoli, meglio classifica in regular season e che per questo passano il turno ed accedono alla finalissima dove va pure il Menaggio, che ha vinto 1-0 in casa dell’Ardita.

La “cronaca” del match direttamente a cura del sindaco di Rovellasca, Sergio Zauli: “Un pareggio ed una bella prestazione contro il Bovisio Masciago non sono bastati per la Promozione… complimenti comunque Sc Rovellasca 1910 complimenti alla società, ai giocatori, mister, presidente, staff dirigenziale ed alla curva “armata rossoblu” che ha cantato ed incitato per oltre i 90 minuti”.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

(foto: il bel collage realizzato dal sindaco Sergio Zauli e che ripercorre i vari momenti della giornata sportiva)

14052023