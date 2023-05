x x

BUSTO ARSIZIO- Nella giornata decisiva per il primo turno dei playoff, per la promozione in Prima Categoria, il Cistellum è ospite dell’Antoniana, in un match molto complicato, soprattutto in quanto ad eliminazione diretta. Il match è molto combattuto, ma a spuntarla e ad ottenere l’accesso alla fase successiva, sono proprio gli ospiti del Cistellum che vincono per 0 a 1 sulla squadra di casa.

La partita, sin dai primi minuti, è molto chiusa, con entrambe le squadre che non rischiano l’affondo per cercare di rimanere compatti e con in mano il pallino del gioco. Dopo qualche minuto, però, sale in cattedra la squadra di Mister Giussani che prende in mano le redini del gioco e, più volte, va vicina al vantaggio. Nonostante ciò, anche l’Antoniana trova qualche varco nella difesa avversaria, ma quasi mai, nei 90′ di gioco, si rende pericolosa. La rete decisiva viene segnata da Cozzi, che fa esplodere di gioia i tifosi venuti da Cislago e consente il passaggio del primo turno alla squadra ospite.



Il Cistellum con questa vittoria, ha potuto prendersi la rivincita sul match del campionato di ritorno, dove è stata assegnata la vittoria a tavolino all’Antoniana a causa di un errore sul rapportino di fine gara.



Grazie a questa vittoria, il Cistellum potrà avere l’occasione di prendersi la rivincita sul match dell’anno scorso dei playoff contro il Gorla Minore, in quanto anche quest’ultimi sono riusciti a passare il primo turno, vincendo per 3 a 1 sulla Lainatese.



Antoniana-Cistellum 2016 0-1

ANTONIANA: Pansera, Blliku, Moro (29′ s.t. Sangiorgi), Deluca (23′ s.t. Gianforti), Villacis, Moneta, Tapinetto (37′ s.t. Stabile), Banfi, Migliore (18′ s.t. Marcolini), D’Ascanio, Martinoli (32′ s.t. Appiani). A disp: Bortignon, Risi, Laita.

ALL: Ferioli.

CISTELLUM 2016:

D’Auria 7,5

Roma 7,5 (39′ s.t. Hati)

Bonfrate 8

Moiana 8

Morosi 8

Simone 8

Cozzi 8,5 (46′ s.t. Pusceddu)

Fusetti 7,5 (23′ s.t. Ciccone 8)

Lo Bianco 7,5 (42′ s.t. Piccolo)

Rimoldi 8

Costanzo 8

A disp:

Galli, Sassi, Massaro, Radice.

ALL: Giussani.