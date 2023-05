x x

SARONNO – Un gazebo, panche per sedersi e lo striscione portato in giro per la città dia sindaci e dai cittadini nella manifestazione di un mese fa: così ieri mattina il comitato “Il Saronnese per l’ospedale e la sanità pubblica” ha fatto il punto dopo la presentazione del piano Bertolaso di martedì 9 maggio.

Innanzitutto le rassicurazioni sulla “non chiusura e privatizzazione dell’ospedale di piazzale Borella devono diventare fatti non solo parole” la prima richiesta degli organizzatori confermate con applausi e cenni di assenso dai presenti quasi 200 persone che si sono alternati nel corso della mattinata. E arriva anche una bocciatura del piano Bertolaso: “Non è un piano di rilancio – spiegano i membri del comitato – la maggior parte dei finanziamenti di cui si parla sono quelli già stanziati in precedenza e non vi sono incentivi economici per rendere attrattivo l’ospedale saronnese per medici e operatori sanitari”. Si parla dei problemi pratici sul fronte del personale: “I medici ospedalieri sono oggi costretti a turnare al pronto soccorso, con conseguenti ritardi nelle visite e negli esami in precedenza programmati peri pazienti”. Ma non ci sono solo critiche il Comitato ha intenzione di rimboccarsi le maniche: si sta lavorando ad sportello autogestito per aiutare i pazienti nella gestione dei ritardi delle visite e disservizi.

I riflettori torneranno ad accendersi sull’ospedale di Saronno domani sera con il consiglio comunale aperto convocato in Sala Vanelli alle 20,45). Non ci sarà la parte di discussione della mozione presentata anche a partire dalle mille firme raccolte nello scorso autunno ma il sindaco ha già annunciato che sarà l’occasione di presentare il “piano Bertolaso” ai cittadini. “Non prevedeva questo l’ordine del giorno – spiegano dal comitato – inoltre la presenza delle istituzioni sociosanitarie territoriali e dei sindaci del territorio, se avranno priorità di intervento, rischiano di far slittare la presa di parola dei cittadini molto in là nell’orario, con un effetto negativo sulla reale partecipazione attiva di chi ha prima firmato e poi manifestato in massa per un ospedale e una sanità pubblica nel Saronnese”. Sarà nostro compito tenere desto l’interesse sul tema complessivo.

