x x

SARONNO – Ottimi tempi e un aumento degli iscritti alla gara competitiva di 10 chilometri confermano il successo del Running day competizione organizzata dall’omonima associazione saronnese e arrivata alla sua 16esima edizione.

LA PARTENZA DELLA COMPETITIVA

LA PARTENZA DEI BIMBI

Con il maltempo che ha minacciato più problemi di quanti ne abbia provocati la gara si è svolta nel migliore dei modi con l’ennesima ottima prova della macchina organizzativa.

Gara maschile con un protagonista assoluto, il keniano Njeri (Run2gether), rimasto con gli italiani più forti sino al km 2, ma poi ha “sgasato”: con 3 chilometri al ritmo di circa 2’50/km ha fatto il vuoto e da qui è iniziata la sua gara in solitaria. Mohammed Morchid (Dinamo Sport) e Ahmed El Mazoury (La Recastello Radici Group) lo vedevano nei lunghi tratti rettilinei, ma il distacco è continuato ad aumentare sino all’arrivo, dove il keniano ha chiuso con l’ottimo crono di 30’05 (secondo miglior tempo di sempre al Running Day, dopo il 29’25 del 2022). Secondo posto per El Mazoury (30’47), terzo in 31’08 Davide Copeta (C.S. San Rocchino); ottima la sua gara tutta in rimonta, con una seconda parte nettamente più veloce della prima. Di rilievo il sesto posto di Marco Zanzottera (U.S. Sangiorgese), promessa di categoria e di buone prospettive nell’atletica: chiude in 31’44, migliorando il 32’02 di Saronno 2022. Da segnalare l’ottavo posto del saronnese Marco Alberio del Gap Saronno che firma un 33’01.

Letteralmente da record la gara femminile che presentava una netta favorita, la keniana Murkomen (Run2gether), recente personale di 1h12’02 alla mezza maratona di Piacenza; correva per la vittoria ma ancor più con l’obiettivo di battere il record della gara (Nicole Svetlana Reina, 34’53, 2022). Missione largamente compiuta, 33’38 il suo tempo finale. Secondo posto per Rosa Catalani (37’33). Terzo posto in 37’55 per Sabina Rapelli, un’atleta ticinese specialista delle gare “swimrun”, un mix di tanti chilometri sia a nuoto che di corsa.

QUI TUTTI I RISULTATI

(foto.: podisti.net dati ufficio stampa running saronno)

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione