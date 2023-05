Rovello Porro, allarme cocciniglia giapponese

x x

ROVELLO PORRO – Una emergenza che potrebbe presto estendersi, vista la vicinanza, anche al Saronnese: nella vicina bassa comasca sta proliferando la “cocciniglia giappone”, infestante delle piante. Ne è stata segnalata, e parecchia, al parchetto di via Luini a Rovello Porro.

In zona a Solaro sono già iniziati i trattamenti per combatterla, mentre l’anno scorso c’erano state segnalazioni da tutto il circondario, da Saronno a Gerenzano.

Come spiega Regione Lombardia: “La Takahashia japonica è una cocciniglia di origine asiatica, descritta per la prima volta su alberi di gelso in Giappone e diffusa anche in Cina, Corea del Sud e India. In Europa è stata segnalata per la prima volta in un parco comunale nel 2017 a Cerro Maggiore (provincia di Milano) su rami di Liquidambar styraciflua, ma è presente anche in altri comuni in provincia di Milano, Varese e Monza Brianza. Questa cocciniglia di recente introduzione nel nostro paese è altamente polifaga e si riscontra per lo più su alberi ornamentali. In Lombardia le piante colpite sono principalmente alberi decidui ornamentali tra cui aceri (in particolare Acer pseudoplatanus), albizzia (Albizia julibrissin), albero di giuda (Cercis siliquastrum), carpino bianco (Carpinus betulus), gelso nero (Morus nigra) e bianco (Morus alba), bagolaro (Celtis australis) e liquidambar (Liquidambar styraciflua)”.

(foto Ave: la cocciniglia nel parchetto di via Luini a Rovello Porro)

