SARONNO – Intenso weekend sportivo nel Saronnese, quello appena trascorso. Nel calcio spicca la vittoria in trasferta dell’Aurora Cmc Uboldese nella gara di andata di playout contro il Morazzone, mentre vincendo in casa la Folgere Caratese del saronnese mister Giuliano Melosi si conferma in serie D e fa retrocedere il Varese. In Prima categoria niente da fare per il Rovellasca, il pari a Bovisio Masciago nel primo turno di playoff consente ai brianzoli di passare il turno; in Seconda categoria prosegue la marcia del Cistellum vincente a Busto Arsizio contro l’Antoniana. Per gli juniores, parte bene l’avventura del Fbc Saronno nei playoff mentre gli Allievi U16 hanno vinto il campionato allo spareggio.

Nel basket, C-Gold, in gara 1 della finale regionale Pizzighettone espugna il campo dell’Az Robur Saronno.

Nel softball ferma per il maltempo l’Inox Team Saronno, pari interno della Rheavendors Caronno contro le Thunders Castelfranco.

Al Running day di podismo a Saronno doppia vittoria keniota.

15052023