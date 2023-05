x x

SARONNO – Polizia locale: perso, trovato e restituito portafoglio in meno di un’ora.

Un singolare fenomeno ieri pomeriggio notato da chi era andato a passeggiare nel verde del Parco delle Groane, al confine fra Ceriano Laghetto e Cesano Maderno; questa non s’era mai vista, ovvero l’acqua delle pozzanghere che “ribolliva”, era fredda ma piena di bolle. Un fenoneno davvero inedito, che ha incuriosito alcuni e preoccupato altri: pronto l’intervento dell’Amministrazione civica cerianese che ha immediatamente avviato approfondimenti sull’accaduto.

Qualcuno le ha chiesto una foto mentre di scaldava e le ha posato con un gran sorriso mentre qualcun’altro l’ha riconosciuta in prima fila al via fare i “suoi classici saltelli” prima del countdown. Per il secondo anno Lisa Migliorini nota sui social da Facebook ad Instagram con Fashion jogger è tornata al Running day.

