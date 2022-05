x x

SARONNO – Da via Gallerani a via Filippo Reina, da via Frua all’interno del parco Lura senza dimenticare la zona tra via Roma e via Miola: la cocciniglia Takahashia japonica ormai fa capolino da diverse piante saronnesi dove gli anelli bianchi sui rami e sulle foglie non sono più una novità.

La prima segnalazione “pubblica” è avvenuta ad aprile nell’incontro organizzato dall’Amministrazione comunale coi cittadini del centro quando un residente ha raccontato “la conquista” da parte dell’insetto di origine orientale nelle piante del viale alberato di via Gallerani nel cuore del Prealpi. Poi le segnalazioni sono rapinamento cresciuti all’interno del parco (dove il problema si è presentato anche in passato) ma anche nel verde pubblico come gli alberi in via Frua e recentemente una magnolia in un giardino privato nella zona di Filippo Reina e liquidambar nel parcheggio oltre il ponticello dell’arteria.

I saronnesi non si sono limitati a notarli ma preso lo smartphone li hanno immortalati e una volta tornati a casa hanno fatto una ricerca. In molti hanno completato l’iter inviando una dettagliata segnalazione all’ufficio Ambiente del Comune o al Parco Lura dove competente. Al momento non esistono prodotti specifici tanto che per evitarne la proliferazione dell’insetto in genere si provvede rimuovendo le parte infestate.

