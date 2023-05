x x

Con lui anche l’ex ds saronnese Paolo Viganò

SANT’ANGELO LODIANO – Paolo Gravina da presidente del Fbc Saronno, incarico che aveva mantenuto sino a metà stagione, al direttivo del Sant’Angelo, storica realtà calcistica del Lodigiano. Con lui anche Paolo Viganò, visto ad inizio stagione a Saronno come direttore sportivo.

Questo il comunicato ufficiale del club rossonero, che milita in serie D.

Asd Sant’Angelo 1907 comunica l’ingresso in società di Francesco Paolo Gravina e Fabio Viganò. Gravina entrerà a far parte del consiglio di amministrazione al fianco dell’ attuale presidente Rino Balzano e dei vice presidenti Luca Gaeli e Matteo Marinoni. Viganò, invece, sarà il responsabile della direzione sportiva e si occuperà di scegliere il nuovo allenatore e della campagna di rafforzamento in vista della prossima stagione sportiva. Ad entrambi il più caloroso benvenuto a Sant’Angelo.

Nei giorni scorsi il Sant’Angelo aveva annunciato il divorzio da mister Roberto Gatti che aveva guidato la squadra durante l’ultima stagione.

Recentemente Paolo Gravina aveva annunciato il suo ingresso anche nella Rovellese calcio, Terza categoria comasca.

(foto: a sinistra Fabio Viganò, a destra Francesco Paolo Gravina)

