x x

SARONNO – Intervento dell’ambulanza della Croce rossa di Misinto oggi alle 13.30 nella centralissima piazza Libertà di Saronno: a contattare il 118 chiedendo l’invio di soccorsi erano stati alcuni passanti ache avevano notato una persona in difficoltà, un 40enne alle prese con uno stato di intossicazione etilica. Aveva insomma bevuto decisamente troppo.

Aveva insomma bevuto troppo ma si è presto ripreso: non è stato necessario l’eventuale trasporto in ospedale.

Si tratta, in centro città e guardando agli ultimi tempi, dell’ennesimo intervento dell’ambulanza per intossicazione etilica.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

(foto: ambulanza della Croce rossa nella centralissima piazza Libertà di Saronno. La persona soccorsa per uno stato di intossicazione etilica si è preso ripresa e non è stato necessario il trasporto in ospedale)

18052023