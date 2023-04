x x

SARONNO / ROVELLO PORRO – Paolo Gravina si è preso la Rovellese calcio, che adesso punta in alto. L’ex presidente del Fbc Saronno ha deciso di restare “sul territorio” e di impegnarsi per il rilancio della Rovellese, società che attualmente milita in Terza categoria, il gradino più basso. Ma la volontà è quello, per la prossima stagione, di una ripartenza alla grande. Ci sarà una fusione con un altro clunb per iscriversi direttamente in un campionato di qualche categoria superiore? Oppure sarà allestita una formazione imbattibile per la Terza categoria? I piani societari per il momento non sono stati svelati ma sicuramente ne vedremo delle belle.

Gravina si era dimesso da presidente del Fbc Saronno ad inizio anno.

La notizia dell’approdo di Gravina alla Rovellese è stata anticipata dal sito specialistico del calcio locale, paolozerbi.com.

(foto: Paolo Gravina con Daniele Pantaleoni della Rovellese)

