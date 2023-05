x x

GERENZANO – Al via il processo al tribunale di Busto Arsizio nei confronti del ragazzo di 21 anni, abitante a Gerenzano, accusato di violenza sessuale e lesioni nei confronti delle ex fidanzate, sue coetanee abitanti a Saronno e Turate.

I fatti contestati risalgono al 2020 ed il 2021 e fanno riferimento alle tempestose relazioni con le ormai ex fidanzate, che erano state nel corso del tempo anche minacciate e picchiate. La difesa ha chiesto la perizia psichiatrica nei confronti dell’imputato, che sarebbe in cura per problemi psichici: il giudice ha nominato un perito che avrà il compito di esaminare l’imputato e tutto quanto, sotto il profilo medico, lo riguarda. L’esito della perizia sarà disponibile il mese prossimo quando è prevista la ripresa del processo.

