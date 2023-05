x x

MOZZATE – La festa della mamma è stata festeggiata anche dalle ospiti della Rsa Fornasari: fiori, musica e tante sorprese hanno costellato la mattinata di domenica 14 maggio.

Grande protagonista della festa la saronnese Catia Boselli: dopo aver perso la sua mamma cinque anni fa, ha scelto di festeggiare la festa della mamma con quarantaquattro ospiti della Rsa Fornasari, che nella mattinata hanno ricevuto un bigliettino di auguri e una spilla a forma di rosa, fatta personalmente a mano dalla stessa Catia Boselli.

Si è trattato di un momento di grande emozione: “Un’emozione – sottolinea Catia Boselli – da vivere ogni giorno per essere vicini a tante realtà”. Non sono mancati anche i ringraziamenti della responsabile educatrice, Gloria, per la grande sorpresa fatta alle ospiti.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione