Cronaca

SARONNO – All’uscita dal palaport del centro “Ronchi” la scorsa notte attorno alle 22.30 i tifosi del basket cittadino e che avevano appena assistito alla vittoria dell’Az Robur Saronno nel derby di serie B contro il Campus Varese si sono trovati davanti ad una ambulanza della Croce azzurra di Rovellasca, con i lampeggianti blu accessi. Particolare curioso, il veicolo sanitario faceva avanti e indietro accanto e davanti al palasport. L’autolettiga era stata mandata sul posto da Areu, il coordinamento per le emergenze sanitarie in Lombardia dopo che era stata segnalata la presenza di una persona che appariva in chiara difficoltà.

E’ stato soccorso un uomo alle prese con una intossicazione etilica (aveva cioò bevuto troppo); l’hanno trovato che si aggirava per la strada, le sue condizioni non sono comunque apparse tali da rendere necessario il suo eventuale ricovero in ospedale, che peraltro si trova proprio di fronte al centro giovanile Ronchi.

26112023