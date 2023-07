x x

SARONNO Dopo i due casi di sabato a Sarono ed Origgio, anche domenica doppio intervento sulle ambulanze sul territorio per casi di intossicazione etilica. Già alle 8.25 il primo intervento: lungo viale Europa, tratto locale dell’ex statale Varesina, era stata segnalata la presenza di una persona in difficoltà. L’interessato, un ragazzo di 26 anni, è stato rintracciato dall’equipaggio di una ambulanza della Croce rossa saronnese, ed è stato soccorso. Si è comunque presto ripreso e non si è rivelato necessario il trasporto in ospedale per l’intossicazione etilica.

Stesso problema alle 21 in via Randaccio, nella zona del parchetto degli Alpini, per un uomo di 46 anni: soccorso da una ambulanza della Croce azzurra di Rovellasca è stato trasportato all’ospedale di Saronno, in condizioni comunque non gravi.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

(foto archivio)

10072023