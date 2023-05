x x

SARONNO – Meditel, anche quest’anno torna a mettere lo sport al centro. Anche per il 2023 infatti Meditel ha deciso di sostenere la 38ª Staffetta 24×1 ora, organizzata dal Gruppo Amatori Podismo (Gap) Saronno, che si svolgerà sabato 10 e domenica 11 giugno al Centro Polisportivo comunale di via Biffi a Saronno.

All’interno della manifestazione, che negli anni è diventata sempre più ricca di eventi e di sorprese, si correrà “La Ultra di Saronno 2ª edizione”, gara competitiva inserita nei calendari Fidal e Iuta che si correrà in pista su due distanze, per 24 e per 6 ore e la “Baby Staffetta”, una gara dedicata ai più piccoli, un momento di divertimento e sana competizione, per trasmettere i valori positivi dello sport.

Meditel sarà impegnata a fornire, con la collaborazione della società partner “I-help”, i servizi di assistenza sanitaria e di emergenza per tutta la durata della manifestazione.

Quest’anno la città si prepara ad accogliere i runners con un evento prestaffetta: giovedì 25 maggio alle 20 presso all’Auditorium Aldo Moro di Saronno, Meditel e Gap Saronno organizzano un incontro a 360° gradi sulla corsa intitolato: “Maratona: come prepararsi e migliorarsi”, con particolare attenzione ai temi: dell’allenamento, del raggiungimento dell’obiettivo, senza fermarsi alla maratona ma assaporando anche le ultra distanze.

Il programma comprende argomenti di grande interesse trattati dagli Specialisti di Meditel esperti in ambito corsa: dall’allenamento aerobico e di forza al recupero, dalla nutrizione e idratazione al mental training, in collaborazione con altri Professionisti esperti in maratone e ultradistanze. Durante la serata interverrà il Dr. Marco Patacchini, Medico del Tor des Géants, la gara di endurance trail che si svolge in Valle d’Aosta nel mese di settembre.

La serata è gratuita ed è aperta agli atleti, sportivi e a tutti gli appassionati di corsa.

