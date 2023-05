x x

SARONNO – Sarà la polizia locale a definire con precisione dinamica e responsabilità dell’incidente avvenuto oggi pomeriggio, sabato 20 maggio, sulla tangenzialina che porta dalla Monza-Saronno alla frazione di Introini.

Secondo una prima ricostruzione, partita dalle dichiarazioni di alcuni presenti ma che ovviamente dovrà essere verificata dai rilievi e dalle altre testimonianze raccolte dai vigili, una vettura avrebbe perso il controllo “girandosi” sulla carreggiata e finendo per urtare un secondo mezzo. Ci sarebbe poi una terza auto rimasta coinvolta. I conducenti non hanno avuto bisogno di soccorsi medico-sanitari tanto che non risulta sul posto l’intervento di mezzi di soccorso inviati dalla centrale operativa Areu.

Come detto a rilevare il sinistro sono state due pattuglie della polizia locale. Lungo l’arteria si sono verificati dei rallentamenti dovuti più che altro ai curiosi che rallentavano per capire cosa fosse successo.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione