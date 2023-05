x x

SORESINA – Lunga trasferta per l’Az Robur Saronno che questa sera dalle 21 gioca al palasport di Soresina gara2 della finale regionale di serie C Gold. Per chi volesse vederla da casa, il Pizzighettone mette a disposizione un servizio gratuito di streaming in diretta, alla pagina Youtube “Basket Team Pizzighettone”.

All’andata, a Saronno, la vittoria dei cremonesi (90-103) che vincendo ancora chiuderebbero la serie e si aggiudicherebbero il titolo lombardo; in casa di successo saronnese si andrà alla “bella”. Entrambe le squadre sono già matematicamente promosse nella B Interregionale, per la prossima stagione.

(foto archivio: una immagine della combattuta gara di andata fra Az Saronno e Pizzighettone. Anche stasera ci sono tuttele premesse per vedere una bella partita)

20052023