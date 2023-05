x x

SARONNO – Oltre trenta bambini all’inaugurazione della mostra di Antonio Marciano, nel foyer del teatro Giuditta Pasta, sono stati ispirati dall’artista. Durante le due ore di laboratorio, organizzato da Helianto e Artigianarte, nel Foyer del teatro è stato realizzato un quadro di chiodini, la stessa tecnica usata da Antonio Marciano per le opere esposte nel Foyer, sotto il nome “Supereroi”. Si chiama pixel art Quercetti, dal nome dell’azienda Quercetti, che produce i chiodini in questione.

Il quadro realizzato dai piccoli sotto la supervisione dell’artista è formato da sedici griglie, da 1200 buchi l’una; in totale i bambini hanno applicato 19.200 chiodini su tutta la loro opera, ora donata al bar Galli.

A seguire gli attori di Helianto, che insieme ad Artigianarte ed al teatro hanno organizzato l’evento, hanno letto alcune poesie sui supereroi, tema dell’esposizione. Chiara Angaroni, Antonio Siciliani e Simone Giarratana hanno letto le poesie di Claudio Pagelli, presidente di Helianto.

Sabrina Romanò ha presentato poi l’artista. A seguire un bel rinfresco per il numeroso pubblico.