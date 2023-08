x x

SARONNO – Aprirà oggi, lunedì 28 agosto, il cantiere di via Pasta con modifiche alla sosta e alla circolazione nella zona del centro storico.

Ecco le informazioni diffuse dall’Amministrazione per residenti e automobilisti.

Nelle giornate del 28 e 29 agosto, verrà aperto un cantiere nel tratto di via Giuditta Pasta per interventi urgenti di messa in sicurezza che prevengano la caduta di tegole (pericolanti a seguito del maltempo di fine luglio).

Per poter lavorare agevolmente, nel tratto di via Giuditta Pasta compreso tra piazza Indipendenza e via Portici saranno vietati il transito e la sosta in entrambe le giornate dalle 7 alle 17.

