SARONNO – Operai al lavoro nel sottopassaggio centrale della stazione di piazza Cadorna. Da lunedì mattina il passaggio che unisce tutte le scale (comprese quelle mobili) che portano ai binari al centro di un interventi di manutenzione.

Proprio per permettere agli operai di svolgere gli interventi, rapidamente e in sicurezza, è stato necessario chiudere a rotazione i diversi accessi e anche passaggi. Qualche malumore per i pendolari qualche treno perso ma ormai il grosso dei lavori è stato realizzato. Del resto il cronoprogramma prevede la completa riapertura del sottopassaggio completamente rinnovato per lunedì’ mattina.

