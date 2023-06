x x

TRADATE – Un messaggio per Giulia Tramontano e il suo bambino è stato ritrovato sulla panchina rossa, simbolo contro la violenza sulle donne e sulla discriminazione di genere, in centro a Tradate.

Il cartello, di cui l’autore è ignoto, è apparso dopo le recenti notizie di cronaca su Giulia Tramontano, la ventottenne uccisa dal suo compagno mentre attendeva un figlio da sette mesi.

“Abbiamo preso a cuore la tua storia – si legge – abbiamo sperato che tutto finisse per il meglio. Ma non è stato così. Tutta l’Italia è ferita. Riposate in pace, Giulia e il tuo bambino”.

(in foto: il cartello sulla panchina rossa, pubblicata sul gruppo Facebook Sei di Tradate se)

