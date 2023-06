x x

SOLARO – “È con grandissima soddisfazione e gioia che vi annuncio che abbiamo vinto”. Sono le parole del sindaco Nilde Moretti che annuncia la bella notizia alla comunità solarese.

“Il nostro progetto al centro sportivo di corso Berlinguer candidato a Bruxelles nel Life Awards è l’unico progetto italiano selezionato!”

E ricorda: “Nel Comune di Solaro il piano ha previsto la realizzazione di un apposito sistema di drenaggio nel parcheggio pubblico del centro sportivo di corso Berlinguer, per la riduzione del sovraccarico delle acque raccolte in fognatura. Il progetto Life Metro Adapt — Strategie e misure di adattamento al cambiamento climatico nella Città Metropolitana di Milano, ha prodotto strumenti che hanno permesso di implementare efficienti misure di adattamento ai cambiamenti climatici per aumentare la resilienza urbana, anche attraverso soluzioni naturali, le cosiddette Nature Based Solution, che puntano a migliorare la biodiversità e il microclima, per rendere più vivibile il luogo dove vengono impiegate”.

Da Moretti anche diverse ringraziamenti: “Desidero ringraziare sentitamente Città Metropolitana di Milano, in qualità di ente capofila, a fianco di e-Geos S.p.A., Ambiente Italia, Legambiente Lombardia, CAP Holding Spa e Alda – Association Européenne pour la Démocratie Locale dal 2018 al novembre 2021”.

