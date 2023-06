x x

SARONNO – Etwinning è la più grande community europea di insegnanti attivi in progetti collaborativi tra scuole.

Nata nel 2005 su iniziativa della Commissione Europea e attualmente tra le azioni del programma Erasmus+ 2021-2027, etwinning si realizza attraverso una piattaforma informatica che coinvolge i docenti facendoli conoscere e collaborare in modo semplice, veloce e sicuro, sfruttando le potenzialità delle tecnologie online.



Etwinning è il tramite per aprirsi ad una nuova didattica basata sulla progettualità, lo scambio e la collaborazione, in un contesto multiculturale e con numerose opportunità di formazione e riconoscimento di livello internazionale. A livello europeo sono iscritti a etwinning più di 1 milione di insegnanti, di cui oltre 110.000 in Italia. Nell’ambito di questa rete, ancora una volta si conferma protagonista l’istituto Tecnico “Gino Zappa” di Saronno con tre progetti realizzati in collaborazione con altri istituti in Italia e in Europa.

Il primo, in ordine cronologico, è stato “Think globally, act locally”. Si è discusso di start-up ispirate agli obiettivi di sviluppo sostenibile con scuole partner di Triggiano (Bari), Germania, Turchia, Portogallo, Repubblica Ceca e Francia (Isole Reunion). Per lo Zappa la classe coinvolta è stata la 3BSA.



Il secondo, che ha visto la partecipazione delle classi 1CTU e 1 BCT dei prof. D’inglese Sala e Rossetti (referente del progetto per la scuola di Saronno), è stato “Celebrate Europ. Il tema questa volta sono state le tradizioni locali e la creazione di una nuova giornata europea dedicata ad esse. I loro partner sono stati degli alunni in una scuola in Romania.

Il terzo progetto eTwinning portato a termine quest’anno è stato “estories around Europe” (classi 2 BCT e 3 BCA con partner di Sassari, Ceccano, Spagna – Pays Vasco- e Grecia). Si è trattato di esperimenti di storytelling collaborativo e presentazioni innovative. La Conclusione del progetto sarà il giorno 5 giugno con un evento finale: un meeting virtuale nel Metaverso.

