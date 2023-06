x x

SOLARO – Sarà posata sabato 17 giugno la prima pietra della nuova Residenza sanitaria assistenziale di via San Quirico, uno dei tasselli fondamentali della riqualificazione dell’intero quartiere San Pietro che prevede, tra le varie opere, la realizzazione di una nuova sede per il Comitato di Quartiere San Pietro Carlo Porta, di nuove piste ciclabili di collegamento con il centro e la parte sud del territorio comunale e di una nuova viabilità orientata al rispetto ed alla sicurezza del polo scolastico e del polo sociale.

Il progetto è realizzato da Namira, PaArcihettura e Numeria Sgre in convenzione con il Comune di Solaro. Tra le varie compensazioni ottenute dall’Amministrazione Comunale, anche la costruzione di un centro diurno per anziani, la posa di nuove alberature, tariffe calmierate e posti riservati per i residenti e assunzioni agevolate e corsi di formazione per i lavoratori solaresi.

Per l’occasione interverranno la sindaca di Solaro Nilde Moretti, gli assessori Maurizio Castelnovo (Urbanistica) e Christian Caronno (Lavori pubblici), la consigliera regionale Michela Palestra ed il parroco don Giorgio Guidi. Saranno presenti architetti e tecnici per la presentazione del progetto.

Dice la sindaca di Solaro, Nilde Moretti: “Con tutte le opere che avremo l’occasione di illustrare e presentare il 17 giugno, andremo di fatto ad ampliare quello che viene considerato il centro di Solaro. Un primo passo è stato fatto con la riqualificazione dell’ex scuola Regina Elena, oggi Polo di Comunità, altri lo saranno con il rinnovamento di piazza Cadorna, con le nuove piste ciclabili e ovviamente con la nuova concezione sviluppata per il quartiere San Pietro. L’Rsa è una parte del piano, al quale aggiungiamo una nuova sede del centro civico con un’area verde dedicata ed una viabilità che possa incontrare il rispetto dei maggiori punti di frequentazione. Puntiamo a dare un nuovo volto al quartiere, ad avvicinarlo al centro, ad includerlo nel cuore di Solaro e per farlo servono oltre alle opere anche le vie di collegamento; dunque sarà anche l’occasione per presentare i progetti della rete di ciclabili. Ci teniamo a coinvolgere la cittadinanza e speriamo di avere una numerosa presenza di solaresi per mostrare questa visione del quartiere San Pietro”.

(nella immagine, il rendering del progetto)

07062023