x x

ROVELLO PORRO – L’Amministrazione civica di Rovello Porro è pronta a lanciare l’annuale offensiva contro le zanzare: venerdì 16 tra le 23 e le 6 sarà eseguito un intervento di disinfestazione, particolarmente mirato a contrastare la presenza delle zanzare adulte. Il Comune si è affidato ad un’azienda specializzata di Cesate.

“I prodotti disinfestanti – avvisano dal Comune – sono a bassissima tossicità ed impatto ambientale. Si consiglia comunque, in via del tutto precauzionale, di non sostare nelle aree oggetto del trattamento durante l’intervento e nelle due ore successive, di chiudere le finestre e ritirare eventuale biancheria stesa. Si suggerisce inoltre di coprire eventuali piante da orto e che si trovino fronte strada e di lavare con acqua e sapone neutro giochi per bambini o altri oggetti che entrino in contatto con la soluzione applicata”.

I cittadini, poi, possono fare la loro parte contro le zanzare, come ricordano dall’ente locale, “evitando ristagni di acqua come nei sottovasi, tenendo puliti gli appezzamenti di giardini e terreno, eseguendo intervento periodici di disinfestazione nelle proprietà private.

(foto archivio)

09062023