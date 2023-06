x x

SARONNO – Ci risiamo, alla svolta fra la trafficata via Marconi – l’ateria che collega centro e periferia saronnesi – e via Visconti dove passano i bus di alcune linee: c‘era una automobile parcheggiata “male” e, come tante volte successo anche in passato, il pullman non riusciva a girare, l’autista non ha potuto che “concentrarsi” sul clacson per cercare di richiamare l’attenzione dell’automobilista in questo perchè spostasse la vettura.

E intanto nel giro di un attimo si è formata una lunga coda, arrivata quasi all’altezza del Municipio, e code si sono registrate anche nella limitrofa via Manzoni, fra chi doveva svoltare in direzione sud-est e si è trovato la strada sbarrata al semaforo, dagli altri veicoli già in colonna. E’ accaduto alle 10, la situazione si è risolta solo quando il bus è finalmente riuscito a inforcare via Visconti.

(foto: la coda che si è formata stamane in via Marconi qui all’incrocio con via Manzoni)

12062023