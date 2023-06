x x

SARONNO – “In centro i controlli ci sono anche prime di mezzanotte, in periferia no neanche nel cuore della notte. Il rispetto delle regole non dovrebbe essere richiesto nello stesso modo in tutta la città?”.

E’ la domanda che si fa una saronnese dopo quanto ha assistito venerdì sera: “Ho trascorso una bellissima serata di musica in un locale del centro nel rispetto degli orari naturalmente, sembrava un’altra città, finalmente viva e piena di giovani. Suonava una band, (tributo ai Police) musica dal vivo dalle 21.30 alle 23. In diverse occasione sono intervenuti dei vigili urbani che lamentavano la musica troppo alta”.

L’amarezza della saronnese è arrivato nel corso della notte: “Peccato che al ritorno a casa mia, al parco Lura si svolgeva il solito evento abusivo non autorizzato e non rispettoso delle regole che è andato avanti fino a tarda notte, con musica e schiamazzi ma li dei vigili neanche l’ombra”.

E’ un tema quello degli schiamazzi nel parco fino a tarda ora di cui si è parlato anche nell’incontro pubblico “Partecipiamo” organizzato alla Cassina Ferrara con il sindaco Augusto Airoldi che ha lasciato la parola a Massimo Caimi delegato comunale nel cda del parco Lura che ha parlato della necessità di prevenzione e sensibilizzazione con controlli ad hoc della polizia locale.

