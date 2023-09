x x

SARONNO – L’arcivescovo Mario Delpini tra le case devastate dalla grandine a Gerenzano.

Tante presenze per un momento di preghiera e raccoglimento che segna la fine dell’estate la ripresa dell’ordinaria attività dell’oratorio di via Legnani. Sul campo da basket coperto della struttura alle porte della Ztl si è tenuta la celebrazione della messa per gli oratoriani che non ci sono più.

Giuliano Salvadori del Prato è il nuovo direttore della struttura complessa di Ortopedia e Traumatologia dell’ospedale di Saronno.

Aumenti dei biglietti del bus, Azione: “Ma quale fake news? La situazione è confusa e chiediamo chiarezza”. “Le parole dell’assessore Casali, che parlano di “fake news” sono offensive. Siamo, ovviamente contenti che oggi le tariffe non siano state aumentate e riteniamo che sarebbe stato un errore farlo senza alcun preavviso né adeguata informazione”. Inizia così la nota di Azione.

