UBOLDO / LIMBIATE – Oggi alle 9.25 in via San Martino a Uboldo è stata soccorsa una donna di 66 anni caduta dalla bicicletta: è stata presa in consegna dall’equipaggio di una ambulanza della Croce rossa saronnese ed è stata trasportata all’ospedale di Saronno, le sue condizioni non sono comunque apparse preoccupanti.

Questo pomeriggio alle 18 intervento della Croce azzurra di Caronno Pertusella a Limbiate, in corso Como, per soccorrere un ciclista, investito. Di 25 anni, le sue condizioni non sono comunque apparse preoccupanti. Sul posto per i rilievi del sinistro è intervenuta anche una pattuglia della polizia locale limbiatese.

Nella giornata odierna si è verificato un incidente stradale, lo scontro fra due auto, alla periferia di Caronno Pertusella.

(foto archivio)

13062023