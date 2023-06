x x

SARONNO – La nota è arrivata su Facebook da parte dell’Amministrazione comunale nella mattinata di oggi martedì 13 giugno sulla chiusura si della principale arteria del quartiere Prealpi nella giornata di giovedì.

Ecco il testo integrale.

Una manutenzione urgente e necessaria per fermare gli allagamenti in caso di pioggia su viale Prealpi rende indispensabile la chiusura del tratto del viale compreso tra via Volonterio e via Alliata nella giornata di giovedì 15 giugno, dalle 8 alle 18.

L’area di cantiere dispone una chiusura totale del tratto stradale, sia ai veicoli sia al trasporto pubblico urbano ed extraurbano, che sarà deviato sull’asse via Alliata/via Vittime del Lavoro.

