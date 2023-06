x x

SARONNO – Musica versus schiamazzi notturni: “Controlli in centro prima di mezzanotte, nessun intervento nel parco Lura… perchè?”

Mezzi di soccorso la notte nella centrale via Leopardi, dopo un tamponanento fra due automobili avvenuto all’incrocio con la trafficata via Marconi. Il sinistro si è verificato quando erano le 22.15.

Raccolta firme per i dossi. Casali: “Appena ci saranno fondi per realizzare intersezioni rialzate come in via Miola, via Piave e via Roma”.

Otto bici, tra cui 5 Mtb e una e-bike: il “bottino” dei carabinieri nei bivacchi dello spaccio smantellati.

Addio Silvio Berlusconi, 10 anni fa a Saronno la mostra dedicata alla sua infanzia in città.

