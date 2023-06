x x

MILANO – “Oggi parteciperò ai funerali del presidente Silvio Berlusconi, insieme alla delegazione parlamentare di Italia viva. È un segno di rispetto nei confronti di una personalità che ha segnato la storia politica e imprenditoriale del nostro Paese e di vicinanza al lutto della famiglia e della comunità politica di Forza Italia”. Lo dice Maria Chiara Gadda, parlamentare del Varesotto ed esponente di Italia viva.

Prosegue Gadda: “Ciascuno avrà modo, come per altro è stato già fatto abbondantemente in questi anni, di esprimere un giudizio su come Berlusconi abbia inciso in molti passaggi importanti della nostra storia. Sinceramente trovo di pessimo gusto molte uscite di questi giorni, perché il giudizio personale e politico in alcune occasioni non può superare le regole del rispetto istituzionale e del buongusto. Ne sono un esempio le esternazioni di personaggi come Tomaso Montanari, che rifiutando di rispettare il lutto nella università che presiede non si comprende bene se non sappia distinguere tra il rispetto istituzionale dovuto a una figura che ha svolto più volte il ruolo di presidente del consiglio in un Paese democratico, oppure se voglia semplicemente farsi macabra pubblicità usando politicamente l’istituzione universitaria. E come lui tanti altri”.

Il funerale del leader di Forza Italia, ed imprendore, è previsto dalle 15 al Duomo di Milano.

(foto: il megaschermo allestito in piazza Duomo a Milano per consentire anche a chi si trova all’esterno del Duomo di seguire le esequie)

