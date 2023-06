x x

SARONNO – Non è certo passata inosservata stamane a Saronno la presenza di uomini e mezzi della Jumbo Visma: la squadra ciclistica professionistica è infatti all’hotel Grand Milan di via Varese, in “ritiro” in vista dell’appuntamento di domani. Quando la vicina Cesano Maderno si colora di ciclamino: giovedì 15 giugno la limitrofa città brianzola ospiterà infatti la partenza della 5′ tappa del Giro Next Gen, ovvero il Giro d’Italia Under 23, organizzato da Rcs sport con la Federazione ciclistica italiana.

Il programma di giovedì

Le nuove star del ciclismo mondiale percorreranno le strade cittadine, da piazza Monsignor Arrigoni (partenza alle 11.55) proseguendo per corso della Libertà, corso Roma, corso Matteotti, via Duca d’Aosta, viale Indipendenza, via Cavallotti, via Sant’Eurosia, via Val Camonica, via Manzoni, per poi continuare fino a Manerba del Garda dove, dopo 154 chilometri di corsa, ci sarà il traguardo della tappa.

(foto: i mezzi della Jumbo Visma al Grand Milan di Saronno)

