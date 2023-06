x x

CARONNO PERTUSELLA – Traffico rallentato e difficoltoso oggi a mezzogiorno in centro a Caronno Pertusella per l’incidente stradale avvenuto lungo il trafficato viale 5 giornate, che “taglia in due” l’abitato del paese; il sinistro si è verificato nei pressi della intersezione con via Sant’Alessandro. Una automobile è uscita di strada, sul posto sono accorsi i carabinieri dal limitrofo comando ed è arrivata l’ambulanza della Croce azzurra di Caronno Pertusella, il cui equipaggio si è preso cura dell’unico ferito, un uomo di 74 anni quindi trasportato in ospedale per gli accertamenti del caso, non ha comunque riportato gravi conseguenze.

Da chiarire con precisione la dinamica dell’incidente, mentre restano da quantificare i danni materiali.

(foto archivio)

15062023