CESANO MADERNO – La coppa è stata esibita in mattinata in piazza Arese a Cesano Maderno dove sono via via arrivati i ciclisti per lo start previsto a mezzogiorno; a “sbandierare” la partenza il sindaco cesanese, Gianpiero Bocca; partenza avvenuta in perfetto orario, le 11.55 per la precisione, da piazza Monsignor Arrigoni. Mentre in piazza Esedra si è posizionato il Pullman azzurro della polizia di Stato dedicato all’educazione stradale. Cesano Maderno è stata infatti oggi la sede di partenza di tappa del Giro d’Italia under 23, ovvero il Giro Next gen che vede sfilare tutte le promesse del ciclismo italiano ed internazionale.

La tappa di oggi è la Cesano Maderno-Manerba del Garda, in tutto 159 chilometri con un dislivello di 1750 metri. E’ la quinta tappa del giro. In classifica a livello di squadre è al comando la Jumbo Visma, che peraltro in vista della partenza da Cesano ha soggiornato ieri all’hotel Grand Milan di Saronno.

