Erba alta nell’area cani? Impossibile tagliarla perchè è piena di escrementi

COGLIATE – Troppi escrementi, impossibile tagliare l’erba. E’ quanto successo nell’area cani di via De Gasperi a Cogliate.

Erba alta? Il Gvc, Gruppo volontari di Cogliate, ha spiegato il motivo con un cartello apposto all’ingresso: “A causa della mancata raccolta degli escrementi dei cani, dovuti ad inciviltà dei proprietari stessi, non è possibile per motivi igienici effettuare il taglio dell’erba in questa area. Ci dispiace per il disagio non causato dalla nostra volontà ma dalla mancanza di rispetto di qualcuno”. Un chiarimento che sottolinea come l’inciviltà di pochi crei un problema che tutti gli utenti dell’area cani finiscono per subire.

(foto: il cartello che è stato in questi giorni apposto all’ingresso dell’area cani di via De Gasperi a Cogliate per spiegare il problema)

15062023