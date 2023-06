x x

SARONNO – Gran partenza del girone di ritorno per il Baseball Saronno in serie C, che vince ancora per manifesta al settimo inning, contro il Bollate. Sul diamante di Via Ungaretti, capitan Cavaliere e compagni mettono in atto un ottima prestazione di squadra, contro un avversario che all’andata aveva dato parecchio filo da torcere. Le prime riprese sono state un po’ sottotono per le mazze saronnesi, che non sono riuscite a produrre neanche una valida.

Bravi però gli amaretti ha tenere l’attidudine giusta e al quarto inning il singolo di cavaliere sblocca la situazione e porta a casa due punti. Negli inning successivi l’attacco saronnese diventa più aggressivo e vengono battute molte valide tra cui il triplo di Colombo e Il dobbio di Petrillo che porta a casa il punto della vittoria, chiudendo il risultato sul 10 a 0. Solida anche la fase difensiva saronnese che non ha concesso punti e non ha commesso errori degni di nota. Gran performance del partente Villa, che lancia tutti i sette inning facendo solo 75 lanci.

In questa partita si sono visti miglioramenti tecnici e di attitudine al gioco, ingredienti importanti che i giocatori del Saronno, che dovranno portare anche nel prossimo ostico impegno, che nel prossimo fine settimana vedrà gli amaretti sfidare in trasferta il Vercelli, prima imbattuta del girone.

