SARONNO – Non c’è l’ha fatta il giovane di Turate recuperato dai sub a 18 metri di profondità nel lago di Lugano.

“Su richiesta dell’impresa che sta effettuando oggi la manutenzione urgente su viale Prealpi, il Comune di Saronno ha disposto il prolungamento del provvedimento di chiusura del tratto del viale compreso tra via Volonterio e via Alliata anche per domani 16 giugno, dalle 8 alle 18″. Lo fa sapere, com una nota, l’Amministrazione comunale saronnese.

Ladri di biciclette in stazione. Appello di una saronnese rimasta appiedata “malgrado catena e lucchetto”.

Chi è entrato in un cortile privato di via Pozzo a Cassina Ferrara per rubare la bicicletta di un bambino? E’ successo qualche notte fa, e sui social è stata pubblicata la foto della bicicletta, di colore azzurro e con la scritta Mirage, nella speranza che qualcuno magari la veda in giro e possa contribuire al suo ritrovamento.

