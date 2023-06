x x

SARONNO – Chi è entrato in un cortile privato di via Pozzo a Cassina Ferrara per rubare la bicicletta di un bambino? E’ successo qualche notte fa, e sui social è stata pubblicata la foto della bicicletta, di colore azzurro e con la scritta Mirage, nella speranza che qualcuno magari la veda in giro e possa contribuire al suo ritrovamento. E con un appello al ladro perchè la restituisca.

I furti di bici sono una costante a Saronno: di queste episodi ne capitano spesso, secondo alcune stime – di quache tempo fa – in città si registra mediamente un furto di bici al giorno, soprattutto nella zona della stazione ferroviaria centrale ma non solo.

(foto: la bicicletta rubata nel cortile di Cassina Ferrara)

15062023