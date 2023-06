x x

SARONNO – “Su richiesta dell’impresa che sta effettuando oggi la manutenzione urgente su viale Prealpi, il Comune di Saronno ha disposto il prolungamento del provvedimento di chiusura del tratto del viale compreso tra via Volonterio e via Alliata anche per domani 16 giugno, dalle 8 alle 18″. Lo fa sapere, com una nota, l’Amministrazione comunale saronnese.

Proseguono dall’ente locale: “Un imprevisto ha suggerito, infatti, la necessità di mantenere anche per domani l’area di cantiere, così da concludere l’intervento in sicurezza”.

Viale Prealpi è l’arteria che collega la periferia nord saronnese con il vicino comasco. Le opere dovrebbero dunque concludersi nella giornata di domani.

(foto archivio: una veduta di viale Prealpi)

15062023