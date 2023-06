x x

SARONNO – “Ho lasciato la mia bicicletta in sosta davanti alla stazione tra piazza Cadorna e via Cantore, mercoledì 14 giugno alle 6. L’ho legata con un lucchetto di acciaio sia ruota sia telaio. Quando sono tornata non c’era più”.

Sono le parole di una saronnese che ieri sera ha avuto l’amara sorpresa di ritrovarsi senza bicicletta: “Avranno sicuramente tagliato il lucchetto o la catena. Vorrei lanciare un appello per cercare di riavere la mia bicicletta”.

Si tratta di un mezzo da donna nero, con la sella nuova e le manopole marroni: “E’ una bici da donna di quelle alte da donna nere. Sarei grata a chiunque la segnalasse vedendola in giro”.

Al momento la saronnese non ha ancora sporto denuncia ma potrebbe farlo nelle prossime ore visto che dalle telecamere della videosorveglianza della stazione potrebbero aver ripreso il furto e fornire elementi utili per l’identificazione del ladro e quindi il ritrovamento della due ruote.

(foto archivio)

