CARONNO PERTUSELLA – Anche un bimbo di 5 anni ed uno di 7 anni fra i contusi per l’incidente stradale, un tamponamento fra due automobili, avvenuto nel tardo pomeriggio odierno a Caronno Pertusella. Il fatto si è verificato in vicolo Trento alle 18. Sul posto l’intervento della pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Saronno e di una ambulanza della Croce rossa di Saronno. Ad avere bisogno di accertamenti medici anche una donna di 43 anni, nessuno è apparso in condizioni preoccupanti e non si è reso necessario il loro trasporto in ospedale. Su dinamica e responsabilità del sinistro sono stati avviati accertamenti da parte dei militari dell’Arma, che si sono occupati dei rilievi del sinistro.

Tamponamento anche a Cesate

Tamponamento fra due auto anche a Cesate, oggi alle 17.20: una donna di 50 anni è stata soccorsa dall’ambulanza della Croce azzurra di Caronno Pertusella ed è stata trasportata all’ospedale di Garbagnate Milanese per essere medicata di lievi contusioni.

16062023