SARONNO – Telecamere, microfoni e un paio d’ore di riprese così mercoledì pomeriggio la trasmissione televisiva “L’ingrediente perfetto” ha registrato un servizio nella città degli amaretti.

Troupe e operatori si sono ritrovati al Pan Pescado locale in viale Rimembranze 14 per registrare alcune ricette del programma tv dedicato al mondo della cucina, con ricette ed eccellenze, condotto da Maria Grazia Cucinotta.

In sostanza il 35enne saronnese titolare del locale aperto da due anni a luglio in città è stato selezionato come ospite della puntata che andrà in onda domenica 18 giugno intorno alla 10.

“Ho preparato 2 panini con la tartare di tonno ed uno con dentro una carbonara di tonno scottato”. Del resto il locale punto di riferimento del quartiere ma anche dell’intera città propone panini di pesce sia crudo che cotto a base di polpo tonno salmone e gamberi.

Le riprese si sono svolte nel migliore dei mondi e non resta che aspettare il weekend per la messa in onda della puntata e scoprire l’ingrediente perfetto di Saronno.

