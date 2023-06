x x

BREGNANO – La Compagnia carabinieri di Cantù sta proseguendo i servizi straordinari finalizzati al contrasto del fenomeno dello spaccio al dettaglio di sostanze stupefacenti in aree boschive, con il supporto di personale degli “Squadroni Cacciatori Sicilia e Puglia”. In questo ambito, personale della stazione carabinieri di Cermenate e degli Squadroni, hanno perlustrato le zone boschive alla periferia di Bregnano – Frazione Puginate, hanno individuato, geolocalizzato e smantellato quattro bivacchi. I tutori dell’ordine hanno inoltre identificato un 37enne di origini straniere, segnalato come consumatore di stupefacenti; ed hanno rinvenuto una bici Mtb.

Nel corso dei prossimi giorni i controlli proseguiranno, sempre con l’impiego di personale delle stazioni carabinieri locali e degli squadroni die Cacciatori.

(foto: due dei bivacchi smantellati dai carabinieri nei boschi attorno a Bregnano. I controlli da parte dei carabinieri proseguono)

